Рязанский кожевенный завод подписал хартию по защите атмосферного воздуха

В четверг, 28 марта, на рязанском кожевенном заводе подписали Хартию по защите атмосферного воздуха на территории Рязанской области. Свои подписи в документе поставили председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, председатель региональной общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» (ЭРА) Евгений Рыбаков, генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Низов, а также руководитель ООО «Сафьян» Константин Акимкин.
Хартия обеспечивает разработку и внедрение современных технологий, увеличение инвестиций в деятельность по охране атмосферного воздуха, а также использование опыта экологически чистых и успешных российских и зарубежных производств.
«Отрадно, что мы являемся одними из первых, кто согласился подписать хартию о защите воздуха нашего родного края. Нам очень важно, чтобы все то, что связано с нашим регионом, активно развивалось, не нанося вреда окружающей среде. Здесь живем мы, наши родители и дети», — сказал Низов.
Руководитель «Русской кожи» отметил, что любые искусственные аналоги кожи экологически более опасны не только для Рязанской области, но и для всего мира. По мнению Низова, необходимо объяснить людям, что кожа — это органический продукт, который не наносит экологический вред.
По словам Натальи Гришиной, чистота воздуха — это основополагающий аспект, влияющий на здоровье сегодняшних и будущих поколений.
Напомним, ГК «