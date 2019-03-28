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14:04, 28 марта 2019 423

Рязанский кожевенный завод подписал хартию по защите атмосферного воздуха 2

Рязанский кожевенный завод подписал хартию по защите атмосферного воздуха

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 28 марта, на рязанском кожевенном заводе подписали Хартию по защите атмосферного воздуха на территории Рязанской области. Свои подписи в документе поставили председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, председатель региональной общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» (ЭРА) Евгений Рыбаков, генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Низов, а также руководитель ООО «Сафьян» Константин Акимкин.

Хартия обеспечивает разработку и внедрение современных технологий, увеличение инвестиций в деятельность по охране атмосферного воздуха, а также использование опыта экологически чистых и успешных российских и зарубежных производств.

«Отрадно, что мы являемся одними из первых, кто согласился подписать хартию о защите воздуха нашего родного края. Нам очень важно, чтобы все то, что связано с нашим регионом, активно развивалось, не нанося вреда окружающей среде. Здесь живем мы, наши родители и дети», — сказал Низов.

Руководитель «Русской кожи» отметил, что любые искусственные аналоги кожи экологически более опасны не только для Рязанской области, но и для всего мира. По мнению Низова, необходимо объяснить людям, что кожа — это органический продукт, который не наносит экологический вред.

По словам Натальи Гришиной, чистота воздуха — это основополагающий аспект, влияющий на здоровье сегодняшних и будущих поколений.

Напомним, ГК «Русская кожа» — крупнейший в России производитель натуральной кожи, входит в холдинг «Инвест». В декабре прошлого года американский специалист по «бережливому производству» Джеффри Лайкер отметил заботу завода об окружающей среде и использование перерабатываемых материалов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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