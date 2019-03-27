Житель Кадома украл у собутыльника пистолет

В Кадоме задержали мужчину, который обокрал собутыльника. Об этом сообщила
В полицию обратился 43-летний житель поселка. Он рассказал, что утром из его дома пропал пневматический пистолет.
Оперативники выяснили, что пропажу мужчина заметил после застолья с приятелями.
«У одного из участников застолья — 23-летнего жителя Кадомского района была сомнительная репутация — он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Вскоре сотрудники получили информацию, что на другом конце поселка этот мужчина продал знакомому пневматический пистолет, похожий на похищенный», — отметили в песс-службе.
Полицейские разыскали местного жителя и задержали. Похищенное изъяли.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.