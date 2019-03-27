Следком возбудил дело против экс-министра Абызова

В отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» России Михаила Абызова возбудили уголовное дело, сообщили
Экс-чиновника заподозрили в создании преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.
Деньги, полученные путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», в полном объеме вывели за рубеж.
Отмечается, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов.
Бывшему министру может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным арбитражного суда Москвы, экс-министр является ответчиком по иску на 33,6 миллиарда рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании «Группа Е4», которую он возглавлял до перехода на госслужбу.