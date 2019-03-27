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11:35, 27 марта 2019 109
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Следком возбудил дело против экс-министра Абызова

Следком возбудил дело против экс-министра Абызова

Фото: Ru.wikipedia.org

В отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» России Михаила Абызова возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Экс-чиновника заподозрили в создании преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

Деньги, полученные путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», в полном объеме вывели за рубеж.

Отмечается, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов.

Бывшему министру может грозить до 20 лет лишения свободы.

По данным арбитражного суда Москвы, экс-министр является ответчиком по иску на 33,6 миллиарда рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании «Группа Е4», которую он возглавлял до перехода на госслужбу.


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2 дня назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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