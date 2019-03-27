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19:21, 27 марта 2019 251
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В Суздале осудили рязанца, расплатившегося в магазине поддельными купюрами

В Суздале осудили рязанца, расплатившегося в магазине поддельными купюрами

В Суздале осудили 27-летнего рязанца, который подделал купюры и расплатился ими в магазинах. Об этом сообщил сайт прокуратуры Владимирской области.

Установлено, что в конце 2014 года мужчина, а также два его знакомых (один из которых осужден ранее, а второй — находится в розыске) приобрели в Москве не менее трех поддельных пятитысячных. Приехав в Суздаль, мужчины потратили купюры в магазинах и аптеке, приобретя спиртное, сувениры и лекарственные средства.

Рязанцу назначили два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К наказанию частично присоединили срок, назначенный ему рязанским судом за аналогичное преступление.

Приговор не вступил в законную силу.


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