В Суздале осудили рязанца, расплатившегося в магазине поддельными купюрами

В Суздале осудили 27-летнего рязанца, который подделал купюры и расплатился ими в магазинах. Об этом сообщил
Установлено, что в конце 2014 года мужчина, а также два его знакомых (один из которых осужден ранее, а второй — находится в розыске) приобрели в Москве не менее трех поддельных пятитысячных. Приехав в Суздаль, мужчины потратили купюры в магазинах и аптеке, приобретя спиртное, сувениры и лекарственные средства.
Рязанцу назначили два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К наказанию частично присоединили срок, назначенный ему рязанским судом за аналогичное преступление.
Приговор не вступил в законную силу.