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14:30, 27 марта 2019 510
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Любимов осмотрел новый цех завода точного литья

Любимов осмотрел новый цех завода точного литья

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанский губернатор Николай Любимов осмотрел новый цех завода точного литья в среду, 27 марта. Цех площадью почти в восемь тысяч квадратных метров построили на средства инвестиционного проекта «Расширение фонда литейной продукции». Из федерального фонда развития промышленности на него выделили 350 миллионов рублей.

Расширение предприятия обеспечит 58 рабочих мест и дополнительные восемь тысяч тонн литья в год.

Любимов назвал работу предприятия «ярким примером развития промышленного туризма в регионе».

«Для региона это еще один очень серьезный проект по модернизации уже действующего производства. Завод точного литья — это показатель того, насколько люди готовы работать и вкладываться в свое дело, — заявил Любимов. — Здесь будут также вводиться принципы „бережливого производства“. В дальнейшем нам необходимо увеличивать показатели качества, чтобы отправлять нашу продукцию на экспорт. Это, несомненно, будет способствовать развитию промышленного туризма, что очень важно для Рязанской области».

Кроме того, Николай Любимов сказал, что надеется на развитие предприятия и его активное участие в региональных и федеральных программах.

Справка:

Продукция завода точного литья используется в машиностроительной и станкостроительной отраслях, а также на предприятиях РЖД. На заводе работают современная термопечь, компрессоры и прибор для спектрального анализа металлов и сплавов. Так, в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ составил 1,85 миллиарда рублей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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