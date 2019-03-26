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10:29, 26 марта 2019 814
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В Рязанской области машина сбила племянника Пугачевой 1

В Рязанской области машина сбила племянника Пугачевой

В Новомичуринске машина сбила Влада Пугачева — племянника Аллы Пугачевой. Об этом пишет Starhit.

Отмечается, что автомобиль, ехавший на большой скорости, задел Пугачева, когда тот возвращался из магазина.

33-летний мужчина попал в больницу после произошедшего. Как сообщил Starhit, мужчина еще не восстановился после операции на ноги, которые у него парализовало около пяти лет назад.

«После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой», — цитирует Starhit приятеля Пугачева.

Фото Starhit


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