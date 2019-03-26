Четверым рязанцам дали условный срок за избиение прохожих

Суд вынес приговор четырем жителям Рязани, избившим прохожих в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба районной прокуратуры.
В октябре 2017 года пьяные молодые люди, один из которых был несовершеннолетним, ночью встретили на улице двух незнакомых им мужчин. Обвиненные напали на них и избили.
Одному из потерпевших они сломали свод черепа, и нанесли закрытую черепно-мозговую травму. Экспертами повреждения были оценены как «тяжкий вред здоровью».
За преступление, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 111 УК РФ подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно.
Приговор не вступил в законную силу.