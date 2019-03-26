Рязанец вернул долг по кредиту, чтобы уехать из России

Рязанцу пришлось выплатить больше 60 тысяч рублей за долг по кредиту, чтобы покинуть территорию России. Об этом сообщила
Неплательщика вызвали на прием к судебному исполнителю. Пристав подробно рассказал должнику о мерах, которые могут быть применены к нему для взыскания задолженности.
Мужчину предупредили о временном ограничении на выезд должника из России.
«Так как в ближайшее время неплательщик собирался отправиться за границу, он оплатил задолженность в полном объеме», — говорится в сообщении.