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19:31, 26 марта 2019 266
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Рязанец вернул долг по кредиту, чтобы уехать из России

Рязанец вернул долг по кредиту, чтобы уехать из России

Рязанцу пришлось выплатить больше 60 тысяч рублей за долг по кредиту, чтобы покинуть территорию России. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Неплательщика вызвали на прием к судебному исполнителю. Пристав подробно рассказал должнику о мерах, которые могут быть применены к нему для взыскания задолженности.

Мужчину предупредили о временном ограничении на выезд должника из России.

«Так как в ближайшее время неплательщик собирался отправиться за границу, он оплатил задолженность в полном объеме», — говорится в сообщении.


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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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