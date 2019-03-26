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13:55, 26 марта 2019 204

Рельеф-Центр представил главные канцелярские тренды на выставке «Скрепка 2019»

Рельеф-Центр представил главные канцелярские тренды на выставке «Скрепка 2019»

С 19 по 21 марта в Москве прошла международная специализированная выставка канцелярских и офисных товаров «Скрепка Эскпо 2019». Компания Рельеф-Центр представила масштабную экспозицию площадью более 200 кв м, на которой продемонстрировала главные тренды школьного ассортимента от собственных торговых марок Berlingo, ArtSpace, Greenwich Line и Мульти-Пульти.

Также Рельеф-Центр презентовал гостям выставки стильную канцелярию для офисов, линейку товаров для творчества, сувенирную и бумажно-беловую продукцию от ведущих мировых брендов.

Накануне официального открытия выставки состоялось вручение престижной национальной премии «Золотая скрепка». Сразу два собственных бренда Рельеф-Центра получили эту награду.

Шариковая ручка «xGold» от торговой марки Berlingo стала лучшей в номинации «Письменные принадлежности». Уже второй год «xGold» — официальная ручка Международной образовательной акции «Тотальный диктант».

Вторым товаром, завоевавшим премию «Золотая скрепка», стала детская слизь для рук от бренда Мульти-Пульти. Ей присудили победу в номинации «Товары для творчества».

В рамках выставки Рельеф-Центр подготовил для гостей креативную экспозицию с уникальными дизайнерскими решениями и главными канцелярскими новинками, а также развлекательную программу.

Посетив стенд компании, можно было попасть на художественные мастер-классы и научиться росписи акрилом по ткани, с помощью цветных карандашей или акварели сделать авторскую открытку или нарисовать картину на холсте.

Для желающих проверить свои знания русского языка организовали акцию «Час тотального диктанта». Помимо этого, гостей ждали диджей-сеты с лаундж музыкой и фуршет.

В течение трех дней руководители и бренд-менеджеры компании проводили встречи с клиентами, на которых подробно рассказывали о представленном ассортименте и выгодных вариантах сотрудничества.

В настоящий момент Рельеф-Центр федеральный холдинг. Компания работает не только как дистрибьютор, но и как производитель.


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