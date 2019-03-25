Весной в Рязанской области в армию планируют призвать 1 200 человек

25 марта в военном комиссариате Рязанской области прошли учебно-методические сборы, посвященные весеннему призыву. Об этом сообщил сайт ИД «
В сборах приняли участие губернатор Николай Любимов, первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, военный комиссар Рязанской области Владислав Деев, руководители министерств региона, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов.
Военный комиссар Рязанской области Владислав Деев рассказал, что в осенней компании были призваны 865 молодых людей.
Среди впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят психические расстройства (40,8%), и процент этот растет от призыва к призыву. Также часто медики находят у призывников болезни эндокринной, костно-мышечной систем, системы кровообращения.
Весенняя призывная компания пройдет с 1 апреля по 15 июня. На военную службу нашему региону необходимо направить около 1200 призывников.