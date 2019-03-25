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18:04, 25 марта 2019 165
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Весной в Рязанской области в армию планируют призвать 1 200 человек

Весной в Рязанской области в армию планируют призвать 1 200 человек

Фото: Издательство «Пресса»

25 марта в военном комиссариате Рязанской области прошли учебно-методические сборы, посвященные весеннему призыву. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

В сборах приняли участие губернатор Николай Любимов, первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, военный комиссар Рязанской области Владислав Деев, руководители министерств региона, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов.

Военный комиссар Рязанской области Владислав Деев рассказал, что в осенней компании были призваны 865 молодых людей.

Среди впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят психические расстройства (40,8%), и процент этот растет от призыва к призыву. Также часто медики находят у призывников болезни эндокринной, костно-мышечной систем, системы кровообращения.

Весенняя призывная компания пройдет с 1 апреля по 15 июня. На военную службу нашему региону необходимо направить около 1200 призывников.


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21 час назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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