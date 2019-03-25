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16:53, 25 марта 2019 76
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В рязанскую поликлинику №2 купили аппарат УЗИ с функцией 3D-сканирования

В рязанскую поликлинику №2 купили аппарат УЗИ с функцией 3D-сканирования

Фото: Pixabay.com

В рязанскую поликлинику №2 купили аппарат УЗИ с функцией 3D-сканирования. Об этом сообщили в региональном минздраве.

При помощи нового аппарата MyLab Seven можно получить томографический режим изображения и объемную реконструкцию выбранного участка. Программа-калькулятор позволит оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие десять лет.

«Аппарат имеет возможности для применения в следующих областях медицины: ангиология, кардиология, неврология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, а также оснащен конвексным, линейным, секторным и другими датчиками», — пояснил главврач Олег Нагибин.

Ранее сообщалось, что в поликлинике открыли кабинет магнитотерапии.


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