В рязанскую поликлинику №2 купили аппарат УЗИ с функцией 3D-сканирования. Об этом
При помощи нового аппарата MyLab Seven можно получить томографический режим изображения и объемную реконструкцию выбранного участка. Программа-калькулятор позволит оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие десять лет.
«Аппарат имеет возможности для применения в следующих областях медицины: ангиология, кардиология, неврология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, а также оснащен конвексным, линейным, секторным и другими датчиками», — пояснил главврач Олег Нагибин.
Ранее сообщалось, что в поликлинике открыли