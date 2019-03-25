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13:41, 25 марта 2019 407
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В Рязани завершился 32-й фестиваль танца «Черный кот». Фото

В Рязани завершился 32-й фестиваль танца «Черный кот». Фото

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В воскресенье, 24 марта, в Рязанском дворце молодежи прошел финал танцевального фестиваля «Черный кот». В этом году в нем поучаствовали больше 30 коллективов.

По традиции, выступления начались с победителей детской номинации «Черный котенок». В этом году зрители отдали предпочтение коллективу «Жемчужинки» с номером «Таракан».

После этого на сцену вышел губернатор Рязанской области Николай Любимов, который отметил, что на этом фестивале «черный кот переходит дорогу на счастье».

«Я уверен, что наш черный кот принесет всем удачу», — отметил глава региона.

Гала-концерт начался с номинации «Фолк», в которой коллективы представили номера на основе фольклорного материала.

Выступления продолжились номинацией «Рок-н-Ролл», где зрители могли увидеть выступления под композиции в стиле рок.

В номинации «Клубный танец» коллективы «зажигали» под танцевальную музыку разных направлений. Далее последовали номинации «Слоу» (танец под медленную музыку) и «Фристайл» (все, что не подходит под остальные номинации).

Помимо этого, между номинациями для зрителей выступили обладатели гран-при прошлого года «Звон» (Москва), а также смоленский коллектив «Сюрприз» и рязанский «Банзай».

После выступлений оргкомитет удалился для подсчета голосов. Напомним, что победителей фестиваля выбирают зрители.

По итогам голоса распределились следующим образом:

«Фолк»:

  • Победитель — «Стиль» (Санкт-Петербург)
  • Лауреат 1 степени — «Огни» (Шацк)

«Рок-н-ролл»:

  • Победитель — «Огни» (Шацк)
  • Лауреат 1 степени — «7+" (Рязань)

«Слоу»:

  • Победитель — «Поколение Дэнс» (Рязань)
  • Лауреат 1 степени — «Конспирация» (Рязань)

«Клубный танец»:

  • Победитель — «Огни» (Шацк)
  • Лауреат 1 степени — «Дис-Танцы-Я» (Калуга)

«Фристайл»:

  • Победитель — «Щелкунчик» (Оренбург)
  • Лауреат 1 степени — «Бит Стрит» (Рязань)

«Черный котенок»:

  • «Жемчужинки» (Рязань)

В этом году за победу боролись сразу четыре обладателя гран-при прошлых лет: «Огни» (Шацк), «Дис-Танцы-Я» (Калуга), «Щелкунчик» (Оренбург) и «Стиль» (Санкт-Петербург). В итоге награду впервые получил рязанский коллектив — ансамбль танца «Рязань». Спецпризы оргкомитета фестиваля получили коллективы «Наш вариант» (Химки) и «Кувырком» (Ростов-на-Дону).

Напомним, танцевальный фестиваль «Черный кот» в Рязани открылся в пятницу, 22 марта. RZN.info провел прямую трансляцию первых двух дней фестиваля.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

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