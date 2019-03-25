В Рязани отказались от оборудования бесплатных парковок. Об этом говорится в ответе мэрии депутатам городской думы.
Вопрос о срыве сроков оборудования парковочных мест в областном центре по программе местных инициатив обсудили в понедельник, 25 марта, на комитете гордумы.
Депутаты пожаловались, что часть парковок до сих пор не доделали, а в некоторых местах не прибрали территорию.
Как пояснил начальник управления благоустройства Вячеслав Несин, в Железнодорожном районе не доделали работы по 8 адресам, а в Советском — 16. В Московском и Октябрьском районе работы завершили.
В мэрии также добавили, что в 2019 году в рамках программы «местные инициативы» оборудование парковок не предусмотрено.
С подрядчиком, который сорвал сроки расторгли контракты, мэрия ведет работу по включению их в реестр недобросовестных.
Также Несин отметил, что недоделанные работы не оплачивались.
Напомним, по программе местных инициатив в Рязани