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18:45, 25 марта 2019 1 536
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В Рязани отказались от оборудования бесплатных парковок 1

В Рязани отказались от оборудования бесплатных парковок

Фото: Pixabay.com

В Рязани отказались от оборудования бесплатных парковок. Об этом говорится в ответе мэрии депутатам городской думы.

Вопрос о срыве сроков оборудования парковочных мест в областном центре по программе местных инициатив обсудили в понедельник, 25 марта, на комитете гордумы.

Депутаты пожаловались, что часть парковок до сих пор не доделали, а в некоторых местах не прибрали территорию.

Как пояснил начальник управления благоустройства Вячеслав Несин, в Железнодорожном районе не доделали работы по 8 адресам, а в Советском — 16. В Московском и Октябрьском районе работы завершили.

В мэрии также добавили, что в 2019 году в рамках программы «местные инициативы» оборудование парковок не предусмотрено.

С подрядчиком, который сорвал сроки расторгли контракты, мэрия ведет работу по включению их в реестр недобросовестных.

Также Несин отметил, что недоделанные работы не оплачивались.

Напомним, по программе местных инициатив в Рязани хотели сделать 1400 бесплатных парковочных мест. Работы не смогли вовремя сдать и доделывали в дождь и снег.


© RZN.info

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