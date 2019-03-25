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10:56, 25 марта 2019 60
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Новые правила благоустройства Рязани не повлияют на плату за содержания жилья — мэрия

Новые правила благоустройства Рязани не повлияют на плату за содержания жилья — мэрия

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Новые правила благоустройства Рязани не повлияют на плату за содержания жилья. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил начальник управления благоустройства Вячеслав Несина.

На профильном комитете депутатам гордумы представили доработанную редакцию правил с учетом замечаний. В документе уменьшили границы прилегающих территорий для многоквартирных домов с 20 до 15 метров, для предпринимателей с 30 до 20 метров. В отдельную группу вынесли социальные объекты: школы, поликлиники, детсады. Для них границы прилегающей территории не превысят 10 метров. Кроме того, в уточненном документе уменьшен перечень обязательных работ по благоустройству и их периодичность.

И.о. вице-мэра Рязани Игорь Ковалев пояснил, что с новыми правилами плата за содержания жилья в многоквартирных домах не повысится, так как перечень услуг, которые должны оказывать ТСЖ или управляющих компаний, не увеличивается. Кроме того, он отметил, что повысить плату можно только на общем собрании собственников.

Мэрия и депутаты пообещали контролировать повышение сумм в квитанциях рязанцев.

Новые правила намерены утвердить на ближайшем заседании городской думы в четверг, 28 марта.


© RZN.info

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