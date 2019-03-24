В Рязани состоялся второй полуфинал фестиваля современного танца «Черный кот — 2019». В субботу, 23 марта, на сцене Дворца молодежи коллективы из Рязанской области и других регионов выступили в номинациях «Слоу», «Клубный танец», «Фристайл».
Второй день фестиваля открыл трехкратный обладатель Гран-при театр музыки и танца «Щелкунчик» (Оренбург). Впервые во взрослую программу включили участников младше 14 лет — театр танца «Банзай» из Рязани. Всего в этот день зрители увидели 60 ярких костюмированных танцевальных номеров.
В финал вышли:
в номинации «Черный котенок»:
- «Жемчужинки»;
в номинации «Рок-н-ролл»:
- «ДисТанцыЯ»;
- «Огни»;
- «ПараЛЛель»;
- «Семь+";
- «Щелкунчик»;
- «Наш вариант»;
в номинации «Фолк»:
- «Дефиле»;
- «Кувырком»;
- «Конспирация»;
- «Наш вариант»;
- «Огни»;
- «Стиль»;
- «Эффект»;
в номинации «Слоу»:
- «2013»;
- «Андеор»;
- «Конспирация»;
- «Кувырком»;
- «Наш вариант»;
- «Поколение Дэнс»;
- «Рязань»;
- «Щелкунчик»;
в номинации «Клубный танец»:
- «ДисТанцыЯ»;
- «Конспирация»;
- «Наш вариант»;
- «Огни»;
- «Проект 17+";
- «Рязань»;
- «Стиль»;
в номинации «Фристайл»:
- «Банзай»;
- «Бит Стрит»;
- «ДисТанциЯ»;
- «Кувырком»;
- «Рязань»;
- «Стиль»;
- «Щелкунчик».
Напомним, в этом году в фестивале участвуют 33 коллектива из Рязани, Шацка, Москвы, Калуги, Новомосковска, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. В субботу утром стали известны финалисты в номинациях «Черный котенок», «Рок-н-ролл», «Фолк». По итогам первых двух дней оргкомитет может добавить в программу финала дополнительные номера.
Напомним, финал фестиваля «Черный кот» состоится 24 марта. В прямом эфире его покажет ТКР.