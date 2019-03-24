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11:06, 24 марта 2019 1 206
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RZN.info публикует фоторепортаж со второго дня фестиваля «Черный кот — 2019»

RZN.info публикует фоторепортаж со второго дня фестиваля «Черный кот — 2019»

В Рязани состоялся второй полуфинал фестиваля современного танца «Черный кот — 2019». В субботу, 23 марта, на сцене Дворца молодежи коллективы из Рязанской области и других регионов выступили в номинациях «Слоу», «Клубный танец», «Фристайл».

Второй день фестиваля открыл трехкратный обладатель Гран-при театр музыки и танца «Щелкунчик» (Оренбург). Впервые во взрослую программу включили участников младше 14 лет — театр танца «Банзай» из Рязани. Всего в этот день зрители увидели 60 ярких костюмированных танцевальных номеров.

В финал вышли:

в номинации «Черный котенок»:

  • «Жемчужинки»;

в номинации «Рок-н-ролл»:

  • «ДисТанцыЯ»;
  • «Огни»;
  • «ПараЛЛель»;
  • «Семь+";
  • «Щелкунчик»;
  • «Наш вариант»;

в номинации «Фолк»:

  • «Дефиле»;
  • «Кувырком»;
  • «Конспирация»;
  • «Наш вариант»;
  • «Огни»;
  • «Стиль»;
  • «Эффект»;

в номинации «Слоу»:

  • «2013»;
  • «Андеор»;
  • «Конспирация»;
  • «Кувырком»;
  • «Наш вариант»;
  • «Поколение Дэнс»;
  • «Рязань»;
  • «Щелкунчик»;

в номинации «Клубный танец»:

  • «ДисТанцыЯ»;
  • «Конспирация»;
  • «Наш вариант»;
  • «Огни»;
  • «Проект 17+";
  • «Рязань»;
  • «Стиль»;

в номинации «Фристайл»:

  • «Банзай»;
  • «Бит Стрит»;
  • «ДисТанциЯ»;
  • «Кувырком»;
  • «Рязань»;
  • «Стиль»;
  • «Щелкунчик».

Напомним, в этом году в фестивале участвуют 33 коллектива из Рязани, Шацка, Москвы, Калуги, Новомосковска, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. В субботу утром стали известны финалисты в номинациях «Черный котенок», «Рок-н-ролл», «Фолк». По итогам первых двух дней оргкомитет может добавить в программу финала дополнительные номера.

Напомним, финал фестиваля «Черный кот» состоится 24 марта. В прямом эфире его покажет ТКР.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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