В Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы спасти привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил электропоезд, чтобы спасти собаку, привязанную к рельсам. Мужчину наградят, сообщают
Машинист заметил животное недалеко от станции Антропшино. Собака не реагировала на сигналы и мужчина экстренно затормозил.
Животное было напугано и машинисту пришлось оттаскивать собаку волоком, передает
Отметим, что это не первый подобный случай в этом районе. В декабре зоозащитники спасли там собаку, которая получила кличку Лакки. Ее также привязали к путям, животному отрезало лапу, но собака выжила. После произошедшего ей нашли новых хозяев.
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