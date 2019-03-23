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9:43, 23 марта 2019 131
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В Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы спасти привязанную к рельсам собаку

В Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы спасти привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил электропоезд, чтобы спасти собаку, привязанную к рельсам. Мужчину наградят, сообщают vesti.ru со ссылкой на руководство Октябрьской железной дороги.

Машинист заметил животное недалеко от станции Антропшино. Собака не реагировала на сигналы и мужчина экстренно затормозил.

Животное было напугано и машинисту пришлось оттаскивать собаку волоком, передает РИА Новости.

Отметим, что это не первый подобный случай в этом районе. В декабре зоозащитники спасли там собаку, которая получила кличку Лакки. Ее также привязали к путям, животному отрезало лапу, но собака выжила. После произошедшего ей нашли новых хозяев.

Фото Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости, События


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