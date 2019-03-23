В аварии с «Мерседесом» в центре Рязани никто не пострадал

В аварии, где Mercedes врезался в ограждение, никто не пострадал. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, ДТП
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В аварии, где Mercedes врезался в ограждение, никто не пострадал. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, ДТП
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ московском бизнес-центре произошла стрельба
|
cледующая новость →RZN.info ведет прямую трансляцию второго дня фестиваля современного танца «Черный кот»
Налог 13% можно вернуть и не только после покупки жилья.