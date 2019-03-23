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15:08, 23 марта 2019 662
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В аварии с «Мерседесом» в центре Рязани никто не пострадал

В аварии с «Мерседесом» в центре Рязани никто не пострадал

В аварии, где Mercedes врезался в ограждение, никто не пострадал. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, ДТП произошло днем в субботу, 23 марта, около библиотеки имени Горького.


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