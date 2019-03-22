Минтранс назвал самые аварийные участки дорог в Рязанской области. Документ с перечнем трасс, где в 2018 году часто происходили ДТП опубликовали в пятницу, 22 марта.
В список вошли 63 километр трассы Клепики — Рязань (перекресток около Заборья), где произошло три аварии, один наезд на препятствие и столкновение со стоящей машиной. А также развязка на Северном обходе около Борок (3 аварии).
Чтобы снизить аварийность минтранс планирует на трассе Клепики — Рязань нанести износостойкую разметку, восстановить шумовые полосы и установить камеру, фиксирующую нарушения ПДД.
На развязке у Северного обхода знак «Уступи дорогу» намерены заменить на «Движение без остановки разрешено» и нанести износостойкую разметку.