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14:33, 22 марта 2019 429
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Минтранс назвал самые аварийные участки дорог в Рязанской области

Минтранс назвал самые аварийные участки дорог в Рязанской области

Минтранс назвал самые аварийные участки дорог в Рязанской области. Документ с перечнем трасс, где в 2018 году часто происходили ДТП опубликовали в пятницу, 22 марта.

В список вошли 63 километр трассы Клепики — Рязань (перекресток около Заборья), где произошло три аварии, один наезд на препятствие и столкновение со стоящей машиной. А также развязка на Северном обходе около Борок (3 аварии).

Чтобы снизить аварийность минтранс планирует на трассе Клепики — Рязань нанести износостойкую разметку, восстановить шумовые полосы и установить камеру, фиксирующую нарушения ПДД.

На развязке у Северного обхода знак «Уступи дорогу» намерены заменить на «Движение без остановки разрешено» и нанести износостойкую разметку.


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