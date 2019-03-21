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11:15, 21 марта 2019 333
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С понедельника в Рязани начнется месячник по благоустройству города

С понедельника в Рязани начнется месячник по благоустройству города

Фото: Администрация Рязани

С понедельника, 25 марта, в Рязани начнется месячник по благоустройству города. Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы администрации Сергей Карабасов, сообщается на сайте мэрии.

Во время месячника уберут территории областного центра, ликвидируют несанкционированные свалки, спилят сухие деревья и вывезут мусор.

Кроме того, подготовят городские фонтаны к работе в летний период, приведут памятники в надлежащее состояние.

«В санитарной очистке города примет участие порядка 100 тысяч человек из более чем 500 организаций — учреждений образования и культуры, коммерческих и муниципальных предприятий, общественных организаций, управляющих компаний», — отметил Карабасов.

В работе задействуют более двух тысяч единиц техники.

«30 марта, 14 и 20 апреля мы планируем провести в Рязани общегородские субботники и приглашаем к участию всех желающих», — добавил руководитель.


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