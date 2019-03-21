С понедельника в Рязани начнется месячник по благоустройству города

С понедельника, 25 марта, в Рязани начнется месячник по благоустройству города. Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы администрации Сергей Карабасов, сообщается на
Во время месячника уберут территории областного центра, ликвидируют несанкционированные свалки, спилят сухие деревья и вывезут мусор.
Кроме того, подготовят городские фонтаны к работе в летний период, приведут памятники в надлежащее состояние.
«В санитарной очистке города примет участие порядка 100 тысяч человек из более чем 500 организаций — учреждений образования и культуры, коммерческих и муниципальных предприятий, общественных организаций, управляющих компаний», — отметил Карабасов.
В работе задействуют более двух тысяч единиц техники.
«30 марта, 14 и 20 апреля мы планируем провести в Рязани общегородские субботники и приглашаем к участию всех желающих», — добавил руководитель.