Появилось видео с вандалами, сломавшими вывеску на Почтовой

Вандалы, сломавшие вывеску «2019» на Почтовой, попали на видео. Надпись
Поисками злоумышленников
Ранее в мэрии
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Вандалы, сломавшие вывеску «2019» на Почтовой, попали на видео. Надпись
Поисками злоумышленников
Ранее в мэрии
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