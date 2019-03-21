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10:53, 21 марта 2019 333
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Появилось видео с вандалами, сломавшими вывеску на Почтовой

Появилось видео с вандалами, сломавшими вывеску на Почтовой

Вандалы, сломавшие вывеску «2019» на Почтовой, попали на видео. Надпись сломали в ночь на четверг, 21 марта.

Поисками злоумышленников занялась полиция. Нарушителям порекомендовали «добровольно явиться в полицию в целях возмещения имущественного ущерба и минимизировать степень своей ответственности».

Ранее в мэрии сообщили, что вывеску «подлатают и вернут на место».


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