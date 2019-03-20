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18:34, 20 марта 2019 1 510
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Рязанцы пожаловались на игровой автомат с фальшивыми деньгами

Рязанцы пожаловались на игровой автомат с фальшивыми деньгами

Рязанцы пожаловались на игровой автомат с фальшивыми деньгами и реальными банкнотами в одном из торговых центров города. Фотографию устройства прислали в редакцию.

Корреспондент RZN.info связался с владельцем игрового автомата по номеру телефона, указанному на одной из его стенок.

«Чтобы сыграть, нужно сунуть в купюроприемник банкноту номиналом от 50 рублей. После этого внутри автомата заработает центрифуга, которая разгонит воздух. От этого все, что находится внутри устройства, поднимется вверх. Клиенту нужно поместить руку в трубу и поймать свой выигрыш», — объяснил Владимир Кирьянов.

Он уточнил, что это устройство — вендинговый игровой аппарат.

«По законодательству он не является запрещенным и не относится к автоматам азартных игр. Основное отличие вендингового устройства от других, что в нем не имеется программного обеспечения для вычисления выигрыша», — добавил он.

Кроме того, мужчина рассказал, что аппарат стоит в зале торгового центра почти два месяца и средний доход от него «не вызывает особого интереса». По его словам, это одна из причин, почему больше в Рязани таких автоматов нет.

Справка:

Вендинговые аппараты — устройства по продаже товаров и услуг без продавца, их особенно много в Японии, Южной Корее и Великобритании. В России в большинстве случаев этот бизнес основан на продаже кофе, чипсов, сухариков, горячего шоколада, а также на производстве моментальных фото.


© RZN.info

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