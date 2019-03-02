Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Об этом сообщает
В ноябре 2018 года физика госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Ему стало плохо на заседании Российской академии наук.
Справка
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Его старший брат погиб на фронте, а сам он провел войну в эвакуации с родителями. После окончания школы в Минске он был принят без экзаменов на факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени Ульянова.
С 1953 года он занимался наукой, начав работать в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе.
В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970-м стал доктором физико-математических наук.
С 1987-го по май 2003 года Алферов был директором ФТИ.
В 2000 году академик стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике, разделив награду с немецким физиком Гербертом Кремером.