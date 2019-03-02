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8:31, 2 марта 2019 636
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Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова

Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова

Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова. Соответствующая информация появилась в группе «ВКонтакте».

В пятницу, 1 марта, и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Данил Рубцов с участием главы Сасовского района Сергеем Макаровым провел на объекте выездное рабочее совещание с представителями подрядчика.

«Продолжаются работы по отсыпке дороги и планировке откосов земляного полотна в направлении от Саблино. У железнодорожных путей ведется устройство насыпи, послойное уплотнение ее подошвы пневмокатками. На следующей неделе планируем приступить к работам по устройству опор путепровода через железную дорогу», — рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что к железной дороге обустраивают съезды. Предварительный договор с представителями «РЖД» о выделении технологических окон на время производства работ уже есть.

Кроме того, ведутся работы для забивки свай будущего моста через реку Сасовка.

Напомним, объездную дорогу начали строить более 10 лет назад. Ранее ее планировали закончить в 2013 году.

Любимов заявил, что строительство закончится до 2020 года.


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