Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова. Соответствующая информация появилась в
В пятницу, 1 марта, и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Данил Рубцов с участием главы Сасовского района Сергеем Макаровым провел на объекте выездное рабочее совещание с представителями подрядчика.
«Продолжаются работы по отсыпке дороги и планировке откосов земляного полотна в направлении от Саблино. У железнодорожных путей ведется устройство насыпи, послойное уплотнение ее подошвы пневмокатками. На следующей неделе планируем приступить к работам по устройству опор путепровода через железную дорогу», — рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что к железной дороге обустраивают съезды. Предварительный договор с представителями «РЖД» о выделении технологических окон на время производства работ уже есть.
Кроме того, ведутся работы для забивки свай будущего моста через реку Сасовка.
Напомним, объездную дорогу
Любимов