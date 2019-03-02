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18:24, 2 марта 2019 140
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Емельяненко признался в нетрезвом вождении

Емельяненко признался в нетрезвом вождении

Боец ММА Александр Емельяненко признался в том, что сел за руль пьяным. Об этом передает «Интерфакс».

«Каюсь в том, что сел в нетрезвом состоянии за руль. Тем состоянием, в котором находился. Каюсь, был не прав. Раскаиваюсь в содеянном», — сказал Емельяненко.

Он отметил, что сопротивления полиции не оказывал.

«Я профессиональный спортсмен и если бы я оказал сопротивление, на них бы отразилось. Я никуда не бегал, ни на ком нет побоев. Да, выпил, каюсь, был не прав», — заявил Емельяненко.

Как объяснил спортсмен, он приехал в Кисловодск, где его и задержали, чтобы тренироваться и «готовиться к завоеванию великих побед для России», передает РИА Новости.

Напомним, спортсмен пытался скрыться с места ДТП.

Фото со страницы Александра Емельяненко «ВКонтакте»


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