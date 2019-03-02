Емельяненко признался в нетрезвом вождении

Боец ММА Александр Емельяненко признался в том, что сел за руль пьяным. Об этом передает «
«Каюсь в том, что сел в нетрезвом состоянии за руль. Тем состоянием, в котором находился. Каюсь, был не прав. Раскаиваюсь в содеянном», — сказал Емельяненко.
Он отметил, что сопротивления полиции не оказывал.
«Я профессиональный спортсмен и если бы я оказал сопротивление, на них бы отразилось. Я никуда не бегал, ни на ком нет побоев. Да, выпил, каюсь, был не прав», — заявил Емельяненко.
Как объяснил спортсмен, он приехал в Кисловодск, где его и задержали, чтобы тренироваться и «готовиться к завоеванию великих побед для России», передает
Напомним, спортсмен
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