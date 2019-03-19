Звонки рязанского медцентра с предложениями диагностики признали незаконными. Об этом
Рязанец рассказал антимонопольщикам, что ему звонят из «М-Клиник» и рекламируют полное комплексное обследование. При этом мужчина своего согласия на получение рекламы не давал.
Комиссия управления признала нарушение части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Медцентр подал жалобу, но Арбитражный суд не удовлетворил ее.
«Примечание: распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — уточнили антимонопольщики.