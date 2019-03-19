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13:48, 19 марта 2019 115
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Опасно ли строительство дома рядом с детсадом в центре Рязани?

Опасно ли строительство дома рядом с детсадом в центре Рязани?

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 18 марта, в группе «Типичная Рязань» появился пост с жалобой на строительство дома на улице Горького вблизи с детским садом № 17.

Людей возмущало, что стройплощадка настолько близка, что «кран рухнет, то и зданию садика достанется порядком».

По словам пользователей, из-за этого на площадку по соседству не допускают детсадовцев и они вынуждены гулять на территории других групп.

Эту информацию в беседе с корреспондентом RZN.info подтвердила и заведующая детского сада № 17 Татьяна Бучкова.

Она рассказала, что знала о строительстве дома поблизости и общалась с застройщиком.

«Возведение началось в сентябре, но все масштабы застройки мы поняли только после того, как дом вырос на несколько этажей», — отметила Бучкова.

По ее словам детей не допускают до площадки в целях безопасности.

«Как только стройка закончится — дети вернутся обратно», — отметила заведующая.

На строительной площадке выяснилось, что расстояние от стены дома до забора детсада около 3,5 метра.

Также начальник участка заверил, что подъемный кран располагается далеко от детской площадки и грузы рядом с ней не проносят.

Согласно СанПиНу, расстояние от дошкольных учреждений до стен домов измеряется по нормам инсоляции и освещенности.

Генеральный директор компании «Белый город», которая возводит жилой комплекс «Bridge Park», Кирилл Назаркин пояснил, что дом примыкает к детсаду с севера, поэтому освещенность и инсоляцию не перекрывает.

«Когда на месте строящегося сейчас дома стояла ветхая лачуга полубарачного типа, никто не возмущался. Эта площадка еще восемь лет назад была включена в муниципальную программу «Развитие застроенных территорий, в рамках которой происходит расселение ветхого и аварийного фонда» , — пояснил руководитель «Белого города».

На месте стройплощадки размещался дом № 33 на улице Горького, который застройщик расселил и снес.

«Проект прошел публичные слушания, положительные заключения экспертизы и все необходимые согласования, став неотъемлемой частью градостроительного планирования», — подчеркнул Назаркин.

Отметим, что проект дважды выносился на обсуждение и оба раза участники слушаний единогласно поддерживали строительство.

«Мы собираемся завершить строительство в обещанные сроки и приносим извинения рязанцам за временные неудобства», — заключил руководитель «Белого города».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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