«Кремлевская стоматология» подарит рязанцам на день рождения скидку 50 процентов

В клинике «
Спецпредложение будет действовать за три дня до дня рождения пациента, а также три дня после него.
«Большинство людей в повседневной жизни обходятся стандартными средствами поддержания гигиены полости рта — зубной щеткой и пастой. Этого достаточно для удаления мягкого зубного налета, однако даже лучшие средства не могут обеспечить полную защиту от образования зубного камня, — рассказали в клинике. — Он способен доставить немало проблем, поскольку давит на зуб, разрушает эмаль, способствует развитию воспалений десен и образованию кариеса. Для предотвращения этого необходима профессиональная гигиена полости рта».
Специалисты рекомендуют проводить процедуру каждые шесть месяцев.
Более подробную информацию можно получить по телефону (4912) 50-50-40 или на
Адреса клиник «Кремлевской стоматологии»:
- площадь Соборная, 9;
- улица Садовая, 36.