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16:59, 19 марта 2019 105

«Кремлевская стоматология» подарит рязанцам на день рождения скидку 50 процентов

«Кремлевская стоматология» подарит рязанцам на день рождения скидку 50 процентов

В клинике «Кремлевская стоматология» стартовала новая акция. Рязанцы могут получить скидку 50% на профессиональную гигиену полости рта.

Спецпредложение будет действовать за три дня до дня рождения пациента, а также три дня после него.

«Большинство людей в повседневной жизни обходятся стандартными средствами поддержания гигиены полости рта — зубной щеткой и пастой. Этого достаточно для удаления мягкого зубного налета, однако даже лучшие средства не могут обеспечить полную защиту от образования зубного камня, — рассказали в клинике. — Он способен доставить немало проблем, поскольку давит на зуб, разрушает эмаль, способствует развитию воспалений десен и образованию кариеса. Для предотвращения этого необходима профессиональная гигиена полости рта».

Специалисты рекомендуют проводить процедуру каждые шесть месяцев.

Более подробную информацию можно получить по телефону (4912) 50-50-40 или на сайте.

Адреса клиник «Кремлевской стоматологии»:

  • площадь Соборная, 9;
  • улица Садовая, 36.

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