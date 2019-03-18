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14:32, 18 марта 2019 151
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Водитель троллейбуса, за которого заступились рязанцы, выйдет на работу 19 марта

Водитель троллейбуса, за которого заступились рязанцы, выйдет на работу 19 марта

Водитель троллейбуса, за которого заступились рязанцы, выйдет на работу 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что Александр Столяров закрыл больничный лист и намерен приступить к работе.

Напомним, в апреле прошлого года 55-летнего водителя троллейбуса уволили с предприятия за нарушение правил безопасности. Рязанец посчитал решение руководства УРТ несправедливым и обратился в Советский районный суд. Тот вынес решение о восстановлении его в должности. Работодатель подал апелляцию в облсуд, но повторно проиграл.

После этого Столяров рассказал, что в УРТ к нему начали предвзято относиться и чинить препятствия к работе.

О проходящем рассказали в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». Сообщения в поддержку мужчины также появились на странице губернатора.

Позже в УРТ прокомментировали ситуацию.


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