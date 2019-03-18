Водитель троллейбуса, за которого заступились рязанцы, выйдет на работу 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Там отметили, что Александр Столяров закрыл больничный лист и намерен приступить к работе.
Напомним, в апреле прошлого года 55-летнего водителя троллейбуса уволили с предприятия за нарушение правил безопасности. Рязанец посчитал решение руководства УРТ несправедливым и обратился в Советский районный суд. Тот вынес решение о
После этого Столяров
О проходящем рассказали в паблике «
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