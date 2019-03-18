Рязанский депутат в соцсетях назвал пенсионерку-вандала «курвой», но потом удалил комментарий

Рязанский депутат городской думы Денис Милюков прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» действия пенсионерки, которая
Избранник народа написал, что «владельцам машин нужно подать заявление в полицию, а если не поможет, то отловить и разорвать куртку».
«Эту курву только так научить чужое имущество уважать можно!» — прокомментировал Милюков.
Позже он удалил комментарий и написал, что «погорячился и был неправ». Свои эмоции депутат объяснил тем, что сам водит машину и «знает, сколько стоит покраска одной детали в автосервисе».
Часть участников обсуждения поддержали Милюкова «лайками», другая назвала советы депутата «за гранью».