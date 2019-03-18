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18:01, 18 марта 2019 438
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Рязанский депутат в соцсетях назвал пенсионерку-вандала «курвой», но потом удалил комментарий

Рязанский депутат в соцсетях назвал пенсионерку-вандала «курвой», но потом удалил комментарий

Фото: Pixabay.com

Рязанский депутат городской думы Денис Милюков прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» действия пенсионерки, которая царапала на машинах слово «Хам».

Избранник народа написал, что «владельцам машин нужно подать заявление в полицию, а если не поможет, то отловить и разорвать куртку».

«Эту курву только так научить чужое имущество уважать можно!» — прокомментировал Милюков.

Позже он удалил комментарий и написал, что «погорячился и был неправ». Свои эмоции депутат объяснил тем, что сам водит машину и «знает, сколько стоит покраска одной детали в автосервисе».

Часть участников обсуждения поддержали Милюкова «лайками», другая назвала советы депутата «за гранью».


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