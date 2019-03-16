Рязанский госуниверситет выбрал своего Мистера

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошел конкурс «Мистер РГУ-2019». За звание лучшего поборолись девять студентов, представивших разные факультеты.
В течение месяца участники прошли несколько этапов — посоревновались в заплыве, игре в пейнтбол, приготовили блюда и показали интеллект и чувство юмора на «Чемпионате по шуткам».
К заключительному этапу каждый из участников снял видеоролик на тему «О чем говорят мужчины».
На сцене юноши соревновались в умении импровизировать, демонстрировали свои творческие способности и оригинальность, перевоплощались в известных мужчин и поучаствовали в дефиле.
Победу одержал студент юридического факультета
Третье место занял учащийся института иностранных языков
Особым призом зрительских симпатий отметили студента факультета физической культуры и спорта