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17:02, 16 марта 2019 419
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Рязанский госуниверситет выбрал своего Мистера

Рязанский госуниверситет выбрал своего Мистера

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошел конкурс «Мистер РГУ-2019». За звание лучшего поборолись девять студентов, представивших разные факультеты.

В течение месяца участники прошли несколько этапов — посоревновались в заплыве, игре в пейнтбол, приготовили блюда и показали интеллект и чувство юмора на «Чемпионате по шуткам».

К заключительному этапу каждый из участников снял видеоролик на тему «О чем говорят мужчины».

На сцене юноши соревновались в умении импровизировать, демонстрировали свои творческие способности и оригинальность, перевоплощались в известных мужчин и поучаствовали в дефиле.

Победу одержал студент юридического факультета Александр Митрофанов. На втором месте оказался представитель факультета истории и международных отношений Александр Бузилкин.

Третье место занял учащийся института иностранных языков Илья Донюков.

Особым призом зрительских симпатий отметили студента факультета физической культуры и спорта Николай Ериков.


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