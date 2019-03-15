В Рязани открыли выставку репродукций картин европейских модернистов

В пятницу, 15 марта, в Рязанском художественном музее имени Пожалостина открылась выставка цифровых воспроизведений работ всемирно известных художников стиля модерн «Золотой поцелуй».
В ней представили копии работ Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи — художников-модернистов конца XIX — начала XX веков.
На выставке представлены 64 репродукции, выполненные в стиле жикле (giclee) с помощью цифровых технологий на холсте, а также постеров и русунков художников, снабженных описанием сюжетов и историей создания каждой из них.
Выставка работает с 15 марта до 12 мая 2019 года в художественном музее по адресу: Рязань, улица Свободы, 57.
Вход с 11:00 до 18:00, по четвергам до 20:00.
Музей не работает по понедельникам и в первую пятницу месяца.
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Справка
Густав Климт (1862-1918) — венский живописец, график и декоратор, основоположник модерна в австрийской живописи. Большинство его работ отличает откровенный эротизм. «Поцелуй» (1908) — самая известная и очень характерная картина художника, которая дала название выставке.
Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) — граф, наиболее известный во Франции мастер графики и рекламного плаката, художник-постимпрессионист. Плакаты Тулуз-Лотрека рекламировали лоск парижского полусвета и принесли художнику известность.
Альфонс Муха (1860-1939) — чешский художник-декоратор, график, основатель и мастер театральной и рекламной афиши, один из ярчайших представителей стиля ар-нуво. При жизни его называли гениальным художником, но он больше специализировался на дизайне. Его тиражируемые образы романтических красавиц с афиш и этикеток были популярны во всем мире.