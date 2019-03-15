У жителя Рязанской области украли с карты 180 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, который украл банковскую карту жителя села Житово. Об этом сообщила
В полицию обратился 50-летний мужчина. Он сообщил, что его банковскую карту похитили. Когда потерпевший пришел в банк, чтобы заблокировать счет, то узнал, что все деньги уже сняли — 180 480 рублей.
Оперативники выяснили, где обналичивались средства с карты. Проверив эти адреса, они установили, что деньги получал 37-летний житель Рыбного. Ранее мужчину уже судили за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Пострадавший с этим человеком оказался знаком.
Мужчина долгое время скрывался у знакомых, а когда вернулся домой, его задержали. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.