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11:18, 15 марта 2019 692
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Рязанские «десантники» вышли в четвертьфинал Высшей лиги КВН

Рязанские «десантники» вышли в четвертьфинал Высшей лиги КВН

Рязанские «десантники» вышли в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщает сайт клуба.

В четверг, 14 марта, в последней 1/8 финала команда из Рязани «Умные люди» набрала 11 баллов и поделила второе место с брюховецкой командой «Нате». Первое место с 11,3 очками заняли тюменцы из «Наполеона Динамита».

Результат позволил рязанцам выйти в следующую стадию.

Позже игру покажут в эфире Первого канала. Четвертьфиналы сыграют 18 апреля, 11 и 23 мая.

Напомним, команда десантного училища ранее выступала в Первой и Премьер-лиге.

В 2018 году на «Голосящем КиВиНе» «десантники» завоевали президентский приз.

Фото из группы команды «Умные люди» «ВКонтакте»


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