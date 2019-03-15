Рязанские «десантники» вышли в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщает
В четверг, 14 марта, в последней 1/8 финала команда из Рязани «Умные люди» набрала 11 баллов и поделила второе место с брюховецкой командой «Нате». Первое место с 11,3 очками заняли тюменцы из «Наполеона Динамита».
Результат позволил рязанцам выйти в следующую стадию.
Позже игру покажут в эфире Первого канала. Четвертьфиналы сыграют 18 апреля, 11 и 23 мая.
Напомним, команда десантного училища ранее выступала в Первой и Премьер-лиге.
В 2018 году на «Голосящем КиВиНе» «десантники»
Фото из группы команды «