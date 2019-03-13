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17:05, 13 марта 2019 604
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На экс-сотрудника рязанского БТИ завели еще одно дело за выдачу фиктивных документов 1

На экс-сотрудника рязанского БТИ завели еще одно дело за выдачу фиктивных документов

Фото: Pixabay.com

На экс-сотрудника рязанского БТИ завели еще одно дело за выдачу фиктивных документов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, бывший сотрудник Рязанского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», будучи начальником договорно-реестрового отдела, незаконно выдал двум гражданам дубликаты регистрационного удостоверения на нежилые постройки.

«В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство, в рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и иных фактов преступной деятельности подозреваемого», — говорится в сообщении.

Также известно, что в отношении граждан, которые таким образом приобретали права собственности, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Отмечается, что ранее в отношении подозреваемого уже возбудили пять дел по аналогичным фактам превышения должностных полномочий.


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