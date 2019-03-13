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13:26, 13 марта 2019 275
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Менеджер Юлии Началовой рассказала о резком ухудшении ее состояния

Менеджер Юлии Началовой рассказала о резком ухудшении ее состояния

Фото: Kinopoisk.ru

PR-менеджер Юлии Началовой рассказала о резком ухудшении ее состояния в больнице, пишут «Известия».

СМИ сообщили, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо», — написали в Instagram.

Она отметила, что за исполнительницу все очень переживают и хотят, чтобы все поскорее и хорошо закончилось. По словам Исаевой, раскрывать какие-то диагнозы она не будет, но пообещала сообщить об этом после получения официальной информации от квалифицированных докторов.

Напомним, ранее сообщалось, что Началову доставили в реанимацию из-за поднятого уровня сахара в крови.


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