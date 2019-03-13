PR-менеджер Юлии Началовой рассказала о резком ухудшении ее состояния в больнице, пишут «
СМИ сообщили, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо», — написали в Instagram.
Она отметила, что за исполнительницу все очень переживают и хотят, чтобы все поскорее и хорошо закончилось. По словам Исаевой, раскрывать какие-то диагнозы она не будет, но пообещала сообщить об этом после получения официальной информации от квалифицированных докторов.
Напомним, ранее сообщалось, что Началову