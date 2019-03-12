Рязанец украл пожертвования из храма на улице Чкалова

В Рязани задержали мужчину, обокравшего Николо-Царский храм на улице Чкалова. Об этом сообщила
В полицию поступило сообщение о том, что в ночное время из храма похитили денежные средства из ящиков для пожертвований.
Установлено, что неизвестный проник в храм, разбив стекло оконной рамы. Оперативникам удалось установить личность предполагаемого похитителя. Им оказался 32-летний ранее судимый рязанец, который недавно освободился из мест лишения свободы. Полицейские разыскали и задержали мужчину.
Известно, что злоумышленник неоднократно посещал храм, изучил его планировку и возможность проникновения внутрь. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным и «был склонен к добыванию денег криминальным путем».
Задержанный признался, что похитил около шести с половиной тысяч рублей пожертвований. Часть денег он успел потратить.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».