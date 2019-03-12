И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместителя Сергея Савин допрашивают качестве свидетелей о уголовному делу о «Детском питании». Об этом сообщила
Там добавили, что следователи совместно с ФСБ провели обыски в помещениях администрации.
Напомним,
Ранее появилась информация, что люди в масках вывели их из здания мэрии.
В понедельник, 11 марта, в Рязани
В прошлом году
По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
По ходатайству следственного комитета России дело
Также по делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития