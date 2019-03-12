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13:57, 12 марта 2019 2 267
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Карабасова и Савина допрашивают как свидетелей по уголовному делу о «Детском питании» — следком

Карабасова и Савина допрашивают как свидетелей по уголовному делу о «Детском питании» — следком

И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместителя Сергея Савин допрашивают качестве свидетелей о уголовному делу о «Детском питании». Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

Там добавили, что следователи совместно с ФСБ провели обыски в помещениях администрации.

Напомним, Карабасова и Савина задержали утром во вторник, 12 марта.

Ранее появилась информация, что люди в масках вывели их из здания мэрии.

В понедельник, 11 марта, в Рязани задержали гендиректора фонда капремонта Марину Бондареву. Позже она вернулась на работу.

В прошлом году под арест отправили бывшего директора «Детское питание» Александра Дворецкого, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.

По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

По ходатайству следственного комитета России дело передали в Басманный суд.

Также по делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития Павла Пущина и рязанского вице-мэра Сергея Пашкевича.


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