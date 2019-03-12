Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:33, 12 марта 2019 759
 0    0

Директор рязанской компании попал под суд за долги по зарплатам

Директор рязанской компании попал под суд за долги по зарплатам

Следственный комитет завел очередное дело против работодателя, который не выплачивает своим работникам зарплату. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Причиной стало обращение граждан. По данным следствия, руководитель организации, которая занимается производством строительных и металлических конструкций, полгода не выплачивала деньги восьмерым работникам. При этом необходимая сумма на счетах организации имелась. В результате задолженность составила около 800 тысяч рублей.

Теперь генерального директора предприятия будут судить по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:57, 12 марта 2019
Еще одного экс-директора рязанской автоколонны обвинили в растрате
15:33, 12 марта 2019
Директор рязанской компании попал под суд за долги по зарплатам
14:51, 12 марта 2019
Старожиловские пожарные показали местным священникам свою технику. Фото
14:13, 12 марта 2019
Телеканал ТНТ опроверг информацию о кастинге в Рязани
13:57, 12 марта 2019
Карабасова и Савина допрашивают как свидетелей по уголовному делу о «Детском питании» — следком 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 28 822
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 22 487
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 22 116
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 10
11:13, 10 марта 2019 19 695
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
21:02, 10 марта 2019 19 009
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
Все новости
Форум