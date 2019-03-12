Директор рязанской компании попал под суд за долги по зарплатам

Следственный комитет завел очередное дело против работодателя, который не выплачивает своим работникам зарплату. Об этом сообщил
Причиной стало обращение граждан. По данным следствия, руководитель организации, которая занимается производством строительных и металлических конструкций, полгода не выплачивала деньги восьмерым работникам. При этом необходимая сумма на счетах организации имелась. В результате задолженность составила около 800 тысяч рублей.
Теперь генерального директора предприятия будут судить по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование продолжается.