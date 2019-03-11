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11:53, 11 марта 2019 278
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Жительнице Касимова исполнилось 111 лет

Жительнице Касимова исполнилось 111 лет

В понедельник, 11 марта, жительнице Касимова Галине Садко исполнилось 111 лет. Об этом сообщил министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков на своей странице «ВКонтакте».

«В прошлом году мы пообещали с дочкой приехать снова. И приехали. С подарками и поздравлениями!», — написал он.

Напомним, в 2018 году старейшая жительница поделилась секретом долголетия.

Справка

Садко родилась в Касимове. После окончания педагогического училища работала учительницей начальных классов. Когда вышла замуж, уехала к иранской границе, но перед войной вернулась. В 1942 году ее супруг пропал без вести, но женщина так и не вышла замуж во второй раз. С 1950 и до пенсии Садко работала в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике.


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