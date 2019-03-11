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18:17, 11 марта 2019 1 516
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Возле ТЦ «Премьер» сбили мужчину — соцсети

Возле ТЦ «Премьер» сбили мужчину — соцсети

Возле ТЦ «Премьер» сбили мужчину. Видео опубликовали в RZN_lIFE.

ДТП произошло в понедельник, 11 марта.

Обстоятельства уточняются.


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