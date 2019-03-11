Стрелявший в рязанскую официантку мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела

Житель Подмосковья, который выстрелил в голову официантке, стал фигурантом еще одного уголовного дела. 38-летнего мужчину подозревают в незаконном проникновении в жилище, сообщил
Установлено, что 26 августа 2018 года злоумышленник поссорился со знакомой и, напившись, влез в ее квартиру. Дело по части 1 статьи 139 УК передали в суд.
Напомним, 10 октября 2018 года мужчина находился в кафе «Трамэ». Находясь в состоянии опьянения, он заподозрил 43-летнюю женщину в краже его чемодана. Он начал с ней ругаться, а затем достал из кармана травматический пистолет,
Мужчину
Пострадавшую