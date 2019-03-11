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16:32, 11 марта 2019 449
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Стрелявший в рязанскую официантку мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела

Стрелявший в рязанскую официантку мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела

Житель Подмосковья, который выстрелил в голову официантке, стал фигурантом еще одного уголовного дела. 38-летнего мужчину подозревают в незаконном проникновении в жилище, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 26 августа 2018 года злоумышленник поссорился со знакомой и, напившись, влез в ее квартиру. Дело по части 1 статьи 139 УК передали в суд.

Напомним, 10 октября 2018 года мужчина находился в кафе «Трамэ». Находясь в состоянии опьянения, он заподозрил 43-летнюю женщину в краже его чемодана. Он начал с ней ругаться, а затем достал из кармана травматический пистолет, выстрелил и ушел. Все это попало на видео.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, которое передали в суд.

Пострадавшую прооперировали, она выжила.


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