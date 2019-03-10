Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии

Пилот самолета, потерпевшего крушение в Эфиопии, пытался получить разрешение вернуться в аэропорт. Об этом передает
В сообщении подчеркнули, что на записи диспетчеров слышно, что у пилота возникли проблемы и он захотел вернуться. Разрешение он получил.
Boeing-737 разбился в воскресенье, 10 марта. На борту самолета были 157 человек, среди которых
Все пассажиры и экипаж погибли.
Владимир Путин выразил соболезнования главе Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — говорится в телеграмме российского лидера.
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