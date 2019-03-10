Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:02, 10 марта 2019 166
 0    0

Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии

Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии

Пилот самолета, потерпевшего крушение в Эфиопии, пытался получить разрешение вернуться в аэропорт. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.

В сообщении подчеркнули, что на записи диспетчеров слышно, что у пилота возникли проблемы и он захотел вернуться. Разрешение он получил.

Boeing-737 разбился в воскресенье, 10 марта. На борту самолета были 157 человек, среди которых оказалось трое россиян.

Все пассажиры и экипаж погибли.

Владимир Путин выразил соболезнования главе Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — говорится в телеграмме российского лидера.

Видео Mash


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Мировые новости»
21:02, 10 марта 2019
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии
20:18, 10 марта 2019
Опубликовано видео из московской квартиры, где нашли «девочку-маугли»
19:02, 10 марта 2019
В Москве нашли «девочку-маугли» с вросшим в кожу украшением. Видео
17:35, 10 марта 2019
В Москве прошел митинг против изоляции Рунета
15:41, 10 марта 2019
На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Коррупционный скандал и проверки в школах — что дальше? Новый директор «Детского питания» о будущем предприятия

Коррупционный скандал и проверки в школах — что дальше? Новый директор «Детского питания» о будущем предприятия

Интервью с Ириной Истоминой.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 27 439
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
19:14, 26 февраля 2019 17 320
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
19:38, 28 февраля 2019 16 376
Рязанцев пригласили в ЦПКиО на праздник «Прощай, Масленица» 3
18:22, 9 марта 2019 15 939
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
14:03, 27 февраля 2019 15 195
Рязанка выиграла миллион рублей за покупку корма для кошки 4
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум