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13:50, 10 марта 2019 177
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При крушении пассажирского самолета в Эфиопии никто не выжил

При крушении пассажирского самолета в Эфиопии никто не выжил

При крушении пассажирского самолета в Эфиопии никто не выжил, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

На борту самолета находились 157 человек — граждане 33 стран.

Напомним, лайнер разбился в окрестностях Аддис-Абебы спустя шесть минут после вылета в воскресенье, 10 марта.


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