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17:20, 1 марта 2019 240
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Житель Спасска убил женщину, забрал у нее 300 рублей и закопал тело в снегу

Житель Спасска убил женщину, забрал у нее 300 рублей и закопал тело в снегу

В четверг, 28 февраля, в Спасске обнаружили труп женщины, закопанный в снег. Об этом сообщил сайт областного СУ СКР.

Личность погибшей установили, ей оказалась 41-летняя местная жительница. Подозреваемого в ее убийстве удалось задержать.

По данным следствия, в ночь на 26 февраля мужчина напал на женщину, которая шла с заправки. Он несколько раз ударил ее кулаком по голове и, сочтя потерпевшую мертвой, забрал у нее 300 рублей. После этого подозреваемый закопал тело в снегу и скрылся.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.


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