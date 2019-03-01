Житель Спасска убил женщину, забрал у нее 300 рублей и закопал тело в снегу

В четверг, 28 февраля, в Спасске обнаружили труп женщины, закопанный в снег. Об этом сообщил
Личность погибшей установили, ей оказалась 41-летняя местная жительница. Подозреваемого в ее убийстве удалось задержать.
По данным следствия, в ночь на 26 февраля мужчина напал на женщину, которая шла с заправки. Он несколько раз ударил ее кулаком по голове и, сочтя потерпевшую мертвой, забрал у нее 300 рублей. После этого подозреваемый закопал тело в снегу и скрылся.
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.