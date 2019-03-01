В центре Рязани автофургон влетел в «Рено». Видео

В центре Рязани автофургон ВИС 2347 влетел в «Рено». Видео опубликовали в
ДТП произошло в пятницу, 1 марта, на перекрестке улицы Завражнова и площади Победы.
Официальных комментариев пока нет.
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В центре Рязани автофургон ВИС 2347 влетел в «Рено». Видео опубликовали в
ДТП произошло в пятницу, 1 марта, на перекрестке улицы Завражнова и площади Победы.
Официальных комментариев пока нет.
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