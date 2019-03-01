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15:31, 1 марта 2019 656

Коммунисты призвали рязанцев выйти на протестный митинг

Коммунисты призвали рязанцев выйти на протестный митинг

Коммунисты призвали рязанцев выйти на митинг против антисоциальных инициатив федеральных и областных властей, который состоится 2 марта.

Члены рязанского обкома КПРФ намерены выступить против повышения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения взносов на капремонт и закрытия муниципальных предприятий.

Начало митинга в 11:00, сбор участников с 10:30 на площади Ленина.

Кроме того, рязанские коммунисты собирают подписи под обращением президенту и премьер-министру России, а также губернатору Николаю Любимову с требованием отменить закон о повышении пенсионного возраста, остановить рост тарифов на услуги ЖКХ, отменить постановление об увеличении взноса на капитальный ремонт.


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