Коммунисты призвали рязанцев выйти на протестный митинг

Коммунисты призвали рязанцев выйти на митинг против антисоциальных инициатив федеральных и областных властей, который состоится 2 марта.
Члены рязанского
Начало митинга в 11:00, сбор участников с 10:30 на площади Ленина.
Кроме того, рязанские коммунисты собирают подписи под обращением президенту и премьер-министру России, а также губернатору Николаю Любимову с требованием отменить закон о повышении пенсионного возраста, остановить рост тарифов на услуги ЖКХ, отменить постановление об увеличении взноса на капитальный ремонт.