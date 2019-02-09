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19:57, 9 февраля 2019 188
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Названы самые удобные автомобили российского рынка

Названы самые удобные автомобили российского рынка

Названы самые удобные автомобили российского рынка. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

Эксперты собрали топ-5 машин, которые попадают под такие критерии потребителей, как низкая цена, презентабельный внешний вид и полезные опции.

Первым в списке стал автомобиль Volkswagen Polo, который является одним из востребованных в России. Высокий спрос объясняется не только «силой бренда», но и справедливой ценой, достойным оснащением и надежностью агрегатов.

На второй строчке рейтинга расположился кроссовер Mitsubishi ASX. Под капотом у этой машины расположились 150 лошадиных сил. «Машина будет идеальна для людей, которые ищут отличный кроссовер по цене до 1,5 млн рублей. За такие деньги не каждая марка может похвастаться богатой комплектацией», — говорится в сообщении.

Третьей стала Toyota Camry — самый ликвидный и надежный автомобиль в своем классе. «Если вам нужен высокий уровень комфорта, большой багажник и современное оснащение за 1,4 — 2 миллиона рублей, то „Камри“ — идеальный вариант», — отметили эксперты.

Корейский бестселлер Kia Rio занял четвертое место. Отмечается, что автомобиль обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Замыкает топ-5 самых удобных автомобилей Nissan Qashqai. Эту модель нельзя назвать недорогой, однако «цену от 1,15 млн рублей просто невозможно назвать слишком завышенной — последние представители модели стали более продвинутыми в техническом плане».


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