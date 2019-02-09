В субботу, 9 февраля, на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Об этом сообщил
Отмечается, что с декабря по февраль вокруг населенных пунктов наблюдается большое скопление белых медведей. Так, в районе поселка Белушья Губа омечено 52 животных, за ходящих на территорию населенного пункта.
«Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей», — говорится в сообщении.
Для безопасности местных жителей предпринимаются меры предосторожности: установлены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах, их доставка, а также доставка военнослужащих и работников к местам службы и работы организована на определенных транспортных средствах, осуществляется патрулирование территории.
На архипелаг направят оперативную группу для оценки обстановки и предотвращению нападения медведей на людей.