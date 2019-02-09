Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:23, 9 февраля 2019 299
 0    0

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

В субботу, 9 февраля, на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Об этом сообщил сайт правительства Архангельской области.

Отмечается, что с декабря по февраль вокруг населенных пунктов наблюдается большое скопление белых медведей. Так, в районе поселка Белушья Губа омечено 52 животных, за ходящих на территорию населенного пункта.

«Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей», — говорится в сообщении.

Для безопасности местных жителей предпринимаются меры предосторожности: установлены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах, их доставка, а также доставка военнослужащих и работников к местам службы и работы организована на определенных транспортных средствах, осуществляется патрулирование территории.

На архипелаг направят оперативную группу для оценки обстановки и предотвращению нападения медведей на людей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
19:23, 9 февраля 2019
На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей
15:21, 9 февраля 2019
В воскресенье в Рязанской области будет туман и небольшой снег
13:15, 9 февраля 2019
На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды
16:58, 8 февраля 2019
Под Рязанью «загорелось» озеро
14:12, 8 февраля 2019
В субботу в Рязанской области ожидаются снег и гололедица
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

Салон расположился на Куйбышевском шоссе, 40 г.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 936
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 278
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 385
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 30 131
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 24 174
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум