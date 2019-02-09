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11:57, 9 февраля 2019 1 084
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Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения. Информацию в Twitter опубликовала организация Statista.

На первой строчке оказался Xiaomi Mi A1 2017 года. Уровень излучения смартфона составил 1,75 ватта на килограмм. На второе место попал OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), на третьей строчке — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).

В пятерку попали OnePlus 6T и HTC U12 Life.

Для составления антирейтинга использовались данные немецкого ведомства радиационной защиты.

При этом в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.


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