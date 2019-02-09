Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения. Информацию в
На первой строчке оказался Xiaomi Mi A1 2017 года. Уровень излучения смартфона составил 1,75 ватта на килограмм. На второе место попал OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), на третьей строчке — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).
В пятерку попали OnePlus 6T и HTC U12 Life.
Для составления антирейтинга использовались данные немецкого ведомства радиационной защиты.
При этом в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.