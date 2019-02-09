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13:15, 9 февраля 2019 2 204
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На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 11 февраля, ожидается до -7 градусов, возможен снег. Днем потеплеет до -1 градуса.

Ночью во вторник, 12 февраля, будет до -3 градусов. Днем потеплеет до нуля градусов, возможен мокрый снег.

В среду ночью синоптики пообещали до -4 градусов, днем — ноль градусов, мокрый снег.

В ночь на четверг ожидается до -3 градусов. Днем также ноль градусов и снег.

К пятнице, 15 февраля, придет небольшое похолодание. Ночью ожидается -6 градусов, днем -1 градус.


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