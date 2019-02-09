На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 11 февраля, ожидается до -7 градусов, возможен снег. Днем потеплеет до -1 градуса.
Ночью во вторник, 12 февраля, будет до -3 градусов. Днем потеплеет до нуля градусов, возможен мокрый снег.
В среду ночью синоптики пообещали до -4 градусов, днем — ноль градусов, мокрый снег.
В ночь на четверг ожидается до -3 градусов. Днем также ноль градусов и снег.
К пятнице, 15 февраля, придет небольшое похолодание. Ночью ожидается -6 градусов, днем -1 градус.